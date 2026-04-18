In der Politik finden viele Entscheidungen oder Beratungen nur hinter verschlossenen Türen statt. Zu recht? Warum Transparenz nicht nur Vorteile haben kann.

Transparenz ist ein hohes Gut in der Demokratie. Erst wenn Informationen öffentlich zugänglich sind, können sich Bürger ein eigenes Bild machen und sich am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. In Deutschland gibt es dafür sogar seit 2006 eine gesetzliche Regelung: das Informationsfreiheitsgesetz. Dieses erlaubt es nicht nur uns Journalisten, sondern jedem Bürger, Zugang zu behördlichen Informationen zu erhalten – und zwar ohne Begründung.

Wie viel Transparenz braucht es aber in der Kommunalpolitik? Diese Frage stellt sich gerade konkret in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan. Im Mittelpunkt steht (mal wieder) das kontrovers diskutierte einheitliche Entgeltsystem für Wasser und Abwasser. Nötig wurde es, weil die Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan 2018 fusionierten – und die Beiträge für viele Jahre nicht genügend angehoben wurden, um auf ein vergleichbares Niveau zu kommen. Die Einführung endete 2024 bekanntlich in einem Desaster: Nicht nur kündigten Bürger wegen den teils saftigen Erhöhungen Widersprüche an, wenig später kam heraus, dass externe Wirtschaftsprüfer bei der Kalkulation der Gebühren einen Fehler in der Excel-Datei übersehen hatten. Die Folge: Rund 10.000 Bescheide für Wasser und Abwasser mussten zurückgenommen werden.

Noch „ein Bruchteil“ der Widersprüche offen

Noch heute arbeitet sich der Kreisrechtsausschuss an Widersprüchen ab – wobei laut Bürgermeister Christoph Schneider nur noch „ein Bruchteil“ der Einsprüche offen ist. Doch auch mit einer kompletten Abarbeitung wäre das Thema vermutlich noch nicht abgehakt: Die Wählergruppe Votum, die das Entgeltsystem mit seinen wiederkehrenden Beiträgen bereits zur Kommunalwahl 2024 kritisiert hatte, rückt es wieder in den Mittelpunkt.

Diesmal geht es um den Arbeitskreis Wasser und Abwasser, der im vergangenen Jahr gegründet wurde, um das Gebührenmodell auf den Prüfstand zu stellen – auf Antrag von Votum. Nun ist die Fraktion im VG-Rat der Meinung: Alternative Modelle werden im Arbeitskreis nicht ernsthaft diskutiert. Auf der anderen Seite wurden nach Informationen der RHEINPFALZ vier Experten im Bereich Wasser und Abwasser zu einer Sitzung des Arbeitskreises eingeladen, die die Entgeltsatzung unter die Lupe genommen haben – und zu dem Schluss kamen, dass an der bisherigen Regelung nichts zu beanstanden sei.

Genau da gibt es allerdings ein Problem: Wie nachvollziehbar die Begründung der Fachleute und auch die Kritik von Votum ist, können bislang nur die Mitglieder des Arbeitskreises beurteilen. Denn die beiden Sitzungen fanden bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Votum kritisiert das – und fordert nun eine weitere öffentliche Sitzung, in der ein alternatives Modell „transparent und für die Bürger nachvollziehbar“ vorgestellt wird.

Nachvollziehbarkeit versus politischer Druck

Unabhängig davon, was man von dem aktuellen Entgeltsystem hält: Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Bürger möglichst genau erfahren, auf welcher Grundlage politische Entscheidungen getroffen werden. Auch das Vertrauen in Politik und Verwaltung kann dadurch gestärkt werden, das gerade in der heutigen Zeit leidet. Laut einer Umfrage des Mannheimer Meinungsforschungsinstituts CMR im Auftrag der RHEINPFALZ hat nur noch eine knappe Mehrheit in der Pfalz großes (elf Prozent) oder zumindest eher großes Vertrauen (41 Prozent) in die staatlichen Institutionen in Deutschland.

Dennoch kann Transparenz auch Grenzen haben – und dafür gibt es triftige Gründe. Selbstverständlich ist das beispielsweise im Sicherheitsbereich, wo Daten zum Schutz von Ermittlungen oder zur Gefahrenabwehr unter Verschluss gehalten werden. Das mag bei einer Arbeitskreissitzung hinter verschlossenen Türen zwar nicht unbedingt der Fall sein, doch auch hier kann es sinnvoll sein, zunächst intern zu beraten, um Positionen abzuwägen und fachliche Fragen zu klären.

Gerade bei einem so komplexen Thema wie dem (Ab-)Wassergebührensystem ist das wichtig – und gerade, wenn kein Publikum da ist, kann der Austausch offener ohne öffentlichen Druck stattfinden. Wissen die Mitglieder, dass Presse und Bürger vor Ort sind, ändert sich sehr wahrscheinlich der Ton – und die Gefahr besteht, dass der eine oder andere politische Vertreter die Gelegenheit mehr dazu nutzt, sich profilieren zu wollen.

Ob es auch Votum darum geht, sei dahingestellt. Fest steht jedenfalls: Die nächste Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz liegt noch weit in der Zukunft – erst im Jahr 2029 dürfen die Wähler wieder an die Urne. Der aktuelle Vorstoß von Votum erfolgt also nicht unter unmittelbarem Wahlkampfdruck. Von daher spricht einiges dafür, an der Stelle für mehr Transparenz zu sorgen – mit der leisen Hoffnung, dass vielleicht bald endgültig Ruhe in puncto (Ab-)Wasser einkehrt.