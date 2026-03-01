Menschen sind soziale Wesen, aber immer mehr leiden unter Einsamkeit, einem komplexen, generationenübergreifenden und schambesetzten Problem. Gibt es Wege aus der Einsamkeit?

Der Ortsverband Lauterecken des Sozialverbands Deutschland (SoVD) hat am Samstag in Hoppstädten eine Diskussionsrunde organisiert, um „Gemeinsam gegen Einsam – Wege aus der Einsamkeit“ aufzuzeigen. Helmut Burkhardt vom SoVD erklärte: „Wo viele Menschen einsam sind, erodiert der Zusammenhalt, und wo Zusammenhalt fehlt, leidet auch die Demokratie.“ Entsprechend sei Einsamkeit durchaus ein gesamtgesellschaftliches Problem.

In der Diskussion wurde schnell klar, dass es keine einfache Lösung gibt, zielgruppenspezifische Angebote jedoch Wege aus der Einsamkeit bieten könnten. Dafür brauche es „einen riesigen Blumenstrauß“ an Maßnahmen. Eine erste sei, das Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren, sagte Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz. Einsamkeit betrifft viele Personengruppen: Junge wie Alte, Arme, Behinderte, Menschen mit Migrationshintergrund und selbst inmitten von Kollegen könnten Arbeitnehmer vereinsamen.

Alte und junge Menschen sind betroffen

Seit der Pandemie sind Schüler verstärkt betroffen, die aus Angst, dass ihre Einsamkeit bekannt werden könne, oft schweigen. „Zeit mit Freunden fehlt, auf dem Land gibt es zu wenige Angebote“, führten Rose Sözer, Bundesreferentin der Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz, sowie Isabelle Seltenreich von der Landesschülervertretung exemplarisch als Ursachen auf. Optionen im schulischen Bereich sehen sie in mehr Schulpsychologen und Sozialarbeitern, aber auch im Implementieren des Themas Einsamkeit in bestehende Schulfächer sowie beispielsweise einem neuen Fach zum Thema Alltagskompetenzen.

Gemeindeschwester plus Elisabeth Schneider berichtete aus ihrem Berufsalltag. Einsamkeit sei auch bei Älteren schambesetzt und werde durch eingeschränkte Mobilität und Altersgebrechen oft verstärkt, da öffentliche Veranstaltungen sowie weite Wege gemieden werden. Ihr Rezept: zuhören und Vertrauen aufbauen. Denn dann könnten die Probleme angegangen werden und „die Leute kommen aus ihrem Schneckenhaus“. Niederschwellige Angebote wie das Projekt Ge(h)spräche in Kreimbach-Kaulbach bringen Senioren zusammen, die sich anschließend untereinander vernetzen.

Kritik an der Debatte über Einsamkeit

Auf vielfältige niederschwellige Angebote von Jugendräumen, Smart-City-Projekten über Vereine und Initiativen im Landkreis Kusel wies Landrat Johannes Huber hin. Der Kreis versuche, trotz knapper Finanzen für Jung und Alt umzusetzen, was geht.

Albrecht Bähr, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Pfalz und Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz, sieht in der Gemeindeschwester plus eines der besten Modelle, um Ältere aus der Einsamkeitsspirale zu holen. Er plädierte dafür, Einsamkeit als gesamtgesellschaftliches Thema anzugehen und kritisiert die öffentliche Debatte. Zu oft werde beim Thema Einsamkeit unterteilt „in die, die was bringen, und jene, die man mitschleifen muss“. Das verschärfe die Problematik weiter. Jede hilfreiche Maßnahme, um Einsamen – jeder Zielgruppe – zu helfen, sei sinnvoll. Bähr: „Denn soziale Sicherheit ist der Grundstock für innere und äußere Sicherheit.“ Wenn das mehr koste, dann sollten „vielleicht auch Großverdiener ihren Beitrag leisten“.

Digitalisierung hilft, schließt aber auch aus

Moderiert von Christian Dirb, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Darmstadt, blieb die Frage strittig, ob mehr Geld und Personal eine Verbesserung erzielen könnten. Allerdings herrschte Einigkeit darin, dass mehr Begegnung stattfinden sollte, die Nachbarschaft mehr aufeinander achten und die Gemeinschaft gestärkt werden sollte. Mit mehr Miteinander statt Nebeneinander sei schon viel getan.

Die Digitalisierung könne dabei Teil der Lösung sein, etwa wenn damit Kontakte geknüpft werden. Gleichzeitig sei sie auch Teil des Problems. Denn Ältere fühlten sich oft abgehängt, wobei hier ehrenamtliche Digitallotsen zur Seite stehen könnten. Jüngere hingegen sehen sich oft mit Hass und Hetze im Internet konfrontiert. Alt fand: „Auf europäischer Ebene müssten soziale Plattformen stärker reguliert werden. Derzeit bestärken sie Probleme, statt Lösungen anzubieten.“

Ehrenamtliches Engagement fördern

Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis monierte, dass Prävention bei der Runde zu wenig thematisiert worden sei. Kommunen würden gerne mehr gemeinschaftsbildende Angebote schaffen, aber die mangelhafte finanzielle Ausstattung schränke sie zu sehr ein. Man würde gerne investieren, um Einsamkeit zu lindern, jedoch seien das freiwillige Ausgaben, zudem hätten Bürokratie und Hürden immer mehr zugenommen.

Seniorenkoordinator Ulrich Urschel wollte wissen, wie Chancengleichheit für alle flächendeckend ermöglicht werden soll, während Mireille Graf von Team Plan B der Kreisverwaltung Kusel attestierte, viel zu unterstützen. Sie ergänzte, dass mit ehrenamtlichem Engagement einiges möglich sei. Inge Lütz, seit Jahrzehnten in verschiedensten Ehrenämtern engagiert, appellierte, bei Armut als Einsamkeitsfaktor mehr hinzusehen und das Ehrenamt weiter zu stärken: „Die Gesellschaft hat sich verändert, und dem müssen wir uns stellen.“