„Bei uns gibt es keine Geschäfte mehr.“ Bei Bürgermeister Helge Schwab sind die Klagen nicht auf taube Ohren gestoßen. Am Freitag startet der ortsansässige Marktbeschicker Dirk Clos mit einem Straßenverkauf. Gerade in der Corona-Pandemie sei es von Vorteil, wenn Risikogruppen aber auch alle anderen vor Ort Obst und Gemüse einkaufen könnten, sagt Schwab. Er sprach Dirk Clos aus Hüffler an, der seinen Betrieb in dritten Generation führt. Clos räumt ein, erst nachgedacht zu haben. Seine Oma habe ihm früher immer geraten, keine Verkäufe im eigenen Ort zu machen, seine Frau sei sofort begeistert von der Idee gewesen. „Wir springen da ins Wasser hinein und sind gespannt, wie’s wird“, erklärt Clos das weitere Vorgehen. Zwischen 15.30 und 17.30 Uhr wird immer freitags vor dem Haus der Familie Clos in der Alten Straße 12 ein Stand aufgebaut, an dem es marktfrisches Obst und Gemüse zu kaufen gibt. Hierfür gilt neben Abstandsregeln auch Maskenpflicht, gleichermaßen für Verkäufer und Kunden.