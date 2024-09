Bereits zum 14. Mal hat die Realschule Plus in Altenglan am Spendenlauf der „Aktion Hilfreich“ teilgenommen. 300 Schüler gingen am frühen Freitagvormittag an den Start, um durch sportliche Leistung einen Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Kinder in Deutschland zu leisten. Den Spendenlauf ins Leben gerufen hat die im Jahr 2010 in Mainz gegründete, gemeinnützige Gesellschaft „Direkt für Kinder“. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu fördern, die in Deutschland geboren und von akuter Armut betroffen sind. Seit ihrer Sitzverlegung nach Füssen unterstützt sie vor allem Bedürftige in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Bayern.

Organisiert wurde die Veranstaltung in Altenglan wie in den Vorjahren von Sportlehrer Sven Huppert, der die Schüler stets motiviert, ihr Bestes zu geben. Die Gründerin von „Direkt für Kinder“, Edith Wingenfeld, berichtete stolz, dass die Spenden, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden, bereits mehr als 4000 Kindern zugutekommen konnten. Im Vorfeld des Laufs hatten die Schüler bei Verwandten und Geschäftsleuten entweder Spendenbeträge für jede gelaufene Runde oder einen Festbetrag ausgehandelt. Wie viel Geld in diesem Jahr zusammengekommen ist, wird sich erst nach der Auswertung zeigen.