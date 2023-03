Am Wochenende veranstaltete der St. Julianer Wanderverein „Die Dippelbrüder“ seine 67. Internationalen Wandertage. Bei bestem Wanderwetter kamen am Samstag die „Wanderfreunde Wiesbachtal Kriegsfeld“ mit einem Reisebus zum St. Julianer Dorfgemeinschaftshaus, um auf Strecken von sechs, zehn oder 20 Kilometern durch das Glantal zu wandern. Am Sonntag machten fünf Reisebusse in St. Julian Station. Laut Gründungsmitglied Kurt Hübner hatten „Die Dippelbrüder“ diesmal doppelt so viel Arbeit, um die Strecken zu kennzeichnen. Denn zuvor hatte Regen die Markierungen weggespült, sodass der Verein sich erneut an die Arbeit machen musste. „Die Dippelbrüder“ zählen 200 Mitglieder und feiern im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Auch zum Jubiläum werden Internationale Wandertage veranstaltet.