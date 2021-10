Heavy Metal-Musik gab es am Montagnachmittag in der Fritz-Wunderlich-Halle. Doch nicht Erwachsene, wie es die Musikstilrichtung vermuten lässt, sondern Kinder ab sechs Jahren gehörten zur Zielgruppe. Das Anfang des Monats gestartete Kulturprogramm des Kreises bietet auch Unterhaltung für Kinder. Zum Auftakt gab es das Bühnenstück „Der gestiefelte Kater“. Nun war die Band „MetalSaurus“ an der Reihe. Der Lautstärkepegel schlug fast genauso weit aus, wie bei den Erwachsenen, doch die Aufmachung der fünf Musiker und auch die Texte waren kindgerecht.

Von der Rettung der Erde

Die „MetalSaurus“-Musiker traten als Dinosaurier mit langen Haaren auf und sangen von der Rettung der Erde. Wie beim gestiefelten Kater vor drei Wochen, war die Aufführung mit jeweils hundert Zuschauern eher mäßig besucht. In der Fritz-Wunderlich-Halle gibt es als nächstes im Rahmen des Kulturprogramms für kleine Besucher wieder ein Theaterstück: „Das tapfere Schneiderlein“ – am Mittwoch, 1. Dezember um 16.30 Uhr.