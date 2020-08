Die Auftragsvergabe für Arbeiten an der K 37 steht am Montag, 24. August, auf der Tagesordnung des Kreisausschusses, der um 9 Uhr im Horst-Eckel-Haus tagt. Geplant ist eine Traglastverstärkung auf der Strecke zwischen Buborn und Hausweiler. Weiteres Thema ist unter anderem die Auftragsvergabe im Rahmen des Projektes „Digitalpakt Schule“, mit dem Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen sorgen wollen. Mit den Fördermitteln können Schulen zum Beispiel Laptops, Notebooks und Tablets anschaffen. Ende Juli hatte der Bund wegen der Corona-Pandemie zusätzliche 500 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ bereitgestellt, die von den Ländern den jeweiligen Schulträgern zur Verfügung gestellt werden. In den Kreis Kusel fließen davon insgesamt 336.000 Euro – etwas mehr als 184.000 Euro sind für die kreiseigenen Schulen gedacht. rhp/dbu