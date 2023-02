Die Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal darf sich über Mittel aus dem Digitalpakt Schule freuen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums erhält die VG mehr als 150.000 Euro für die digitale Infrastruktur ihrer Schulen. Insgesamt wurden in der VG bisher knapp 470.000 Euro aus dem Digitalpakt Schule bewilligt. Die Förderung des Landes erfolgt über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.

Der nun gewährte Zuschuss betreffe die Grundschule Brücken. Dort sollen in den Sommerferien alle Klassenräume mit Glasfaser ausgestattet werden, sagte Verbandsgemeindebürgermeister Christoph Lothschütz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zugleich würden auch Schallschutzdecken und eine LED-Beleuchtung eingebaut. Vom Digitalpakt Schule profitieren auch andere Schulen der VG. Lotschütz zufolge seien die Arbeiten an den Grundschulen Altenkirchen und Nanzdietschweiler bereits abgeschlossen. In Waldmohr werde das Gebäude aktuell umgestaltet, und noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an den Schulen Glan-Münchweiler (Sommerferien) sowie in Breitenbach (Sommer- oder Herbstferien) aufgenommen werden. Voraussichtlich 2025 stehen dann noch die Einrichtungen in Herschweiler-Pettersheim und Schönenberg-Kübelberg – „diese Arbeiten werden in Eigenleistung erfolgen“, sagte Lotschütz – auf dem Programm.