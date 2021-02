Die Grundschulen der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sollen digital aufgerüstet werden. Im Rahmen des Bund-Länder-Digitalpaktes von 2019 steht der Verbandsgemeinde hierfür ein Förderbetrag von rund 260.000 Euro zur Verfügung.

Der Haupt- und Finanzausschuss segnete am Dienstagabend via Videokonferenz die vorgelegte Planung ab. Für die fünf Grundschulen sollen Endgeräte samt Zubehör bis zum Höchstwert von 125.000 Euro beschafft werden. Der Betrag ist gedeckelt auf 25.000 Euro pro Grundschule. Des Weiteren sollen die Grundschulen in Jettenbach und in Nußbach einen drahtlosen Netzzugang erhalten. Die Grundschule in Nußbach soll außerdem digital vernetzt werden. Alle Grundschulen bekommen darüber hinaus digitale Tafeln für jeden Klassenraum. Die Auftragsvergabe wurde an Bürgermeister Andreas Müller übertragen.

Nicht mehr zur Debatte stand eine Entscheidung über eine Änderung des Flächennutzungsplans in Bezug auf Fotovoltaik- und gewerbliche Flächen. Die SPD beantragte erfolgreich, den Tagesordnungspunkt abzusetzen, da ergänzende Informationen zu spät eingegangen seien und damit zu wenig Zeit für eine eingehende Information vorhanden gewesen sei.

Ratsmitglieder, die an Entscheidungen im Umlaufverfahren beteiligt sind, erhalten keine Aufwandsentschädigung. Der Haupt- und Finanzausschuss lehnte auch eine Erhöhung des Sitzungsgeldes für Fraktionsvorsitzende auf das 1,5-fache ab.