Der Kreisausschuss hat am Montag in einer Eilentscheidung 460.000 Euro für die Digitalisierung der beiden Gymnasien zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei 46.000 Euro. Die 414.000 Euro kommen vom Bund über die landeseigene Investitions- und Strukturbank. Das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel bekommt unter anderem für 136.000 Euro Beamer und Displays sowie für 63.000 Euro Endgeräte. Beim Veldenz-Gymnasium in Lauterecken sind 98.000 Euro für die Beamer und 40.000 Euro für Endgeräte vorgesehen. Beide Schulen werden für jeweils über 34.000 Euro zum Teil neu vernetzt.