Seit einigen Woche bieten die Digitallotsen vom Projekt „Land L(i)eben – digital.gemeinsam.vorOrt“ Sprechstunden in den drei Verbandsgemeinden an. Die Sprechstunden der Digitallotsen stehen sowohl Bürgern als auch Mitarbeitenden der Verwaltungen offen und dienen als Anlaufstelle für Fragen, Unterstützung und Beratung rund um digitale Themen, informiert die Kreisverwaltung. Informationen zu geeigneten Kursen und Schulungen, um digitale Kenntnisse auszubauen, werden ergänzend angeboten. Durch dieses Angebot werde sichergestellt, dass sowohl Verwaltungsmitarbeitende als auch Einwohner Zugang zu den benötigten Ressourcen und Kenntnissen haben, um die Digitalisierung in ihrem Alltag und Beruf bestmöglich zu nutzen und voranzutreiben, so die Behörde weiter.

Termine

VG Kusel-Altenglan: Rathaus Altenglan, Kleiner Sitzungssaal, jeweils donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Ansprechpartner: Markus Eberl; VG Lauterecken-Wolfstein: Schulstraße 6a, Raum 012 EG, jeweils donnerstags von 8.30 bis 12.30 sowie von 13.30 bis 18 Uhr, Ansprechpartnerin: Silvia Latterner; VG Oberes Glantal: Rathaus Schönenberg-Kübelberg, Raum S1.2.02, jeweils dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 12 bis 15 Uhr (ab 12 Uhr nach telefonischer Absprache, Telefon 06381 424529); Digitalwerkstatt Juz Schönenberg-Kübelberg, Dienstag 15 bis 17 Uhr; Ansprechpartner: Mathias Ley.