Veraltete und verwitterte Plakate, die noch dazu an möglichen und unmöglichen Stellen im Ort aufgehängt werden, sind vielen Bürgern in Schönenberg-Kübelberg ein Dorn im Auge.

Weil sie „das Dorfbild verschandeln“ und manchmal die Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen, begründete die CDU-Fraktion den Antrag, an verschiedenen Standorten digitale Werbetafeln aufzustellen. Dann könnte auf Plakate verzichtet werden.

Die Plakate, die oft auf auswärtige Veranstaltungen hinwiesen, würden meist ohne Aufforderung des Ordnungsamtes nicht mehr entfernt, erklärte CDU-Fraktionssprecherin Bernadette Bauer. Da wegen Corona derzeit keine Veranstaltungen stattfinden, könne die Zeit genutzt werden, sich über digitalen Werbetafeln Gedanken zu machen. Örtliche Vereine oder Gastronomen, die sich bereits digitaler Medien bedienten, könnten auf dieser Tafel ebenfalls werben.

„Lieber begrünen“

SPD-Fraktionsvorsitzender Timo Kreuscher kritisierte, „dass ein solch großer Fernseher“ den Kreisel am Ortseingang sicher nicht verschönern würde. Dieser sollte aus „Gründen der Ästhetik“ lieber begrünt und bepflanzt werden. Karin Jonderko (FWG) befürchtete, dass die Tafel am Kreisel die Verkehrsteilnehmer ablenken könnte. Sie sah, wenn überhaupt, einen möglichen Standort am Marktplatz.

Über die Gegenargumente der „doch meist jüngeren Ratsmitglieder“ zeigte sich Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) verwundert. Er sah in der Tafel eine gute Werbemöglichkeit - „auch für unsere etwa 120 Gewerbesteuerzahler“. Nach seiner Meinung wäre zu prüfen, ob die Gemeinde eine solche Tafel kaufen oder leasen sollte. Eine ausreichend große, die er zum Zwecke der guten Lesbarkeit als unabdingbar erachtete, koste immerhin um die 200.000 Euro, wusste Nikolas Bremm (SPD).

Bei zwölf Ja- und acht Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen befürwortete der Gemeinderat am Ende das Vorhaben, „am Ortseingang eine digitale Werbetafel aufzustellen“. Das Gremium beauftragte die Verwaltung, Kontakt zu möglichen Anbietern aufzunehmen.