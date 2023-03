Zum Tag des Waldes am Dienstag, 21. März, hat Forstwirtin und Umweltbildnerin Yvonne Limpert eine digitale Führung erstellt: Ab diesem Tag bis 10. April können sich Familien, Schulklassen und alle Interessierten mit der App Actionbound auf den Weg machen.

Startpunkt ist in Kusel am Fritz-Wunderlich-Gedenkstein in der Straße „Zur Winterhelle“ am See. Dort muss nur noch die App, die man am besten vorher Zuhause runterlädt, auf dem Smartphone gestartet und der QR-Code eingescannt werden. Dann wird man von Station zu Station geleitet.

Für das Forstamt sei Actionbound ein neues Werkzeug, erklärt Limpert. Es soll die analogen Angebote nicht ersetzen, sondern ergänzen. Forstamtsleiterin Gabi Kleinhempel lobt diese Möglichkeit, um Menschen durch den Wald zu begleiten, „auch wenn nicht jedes Mal ein Förster oder eine Försterin zur Verfügung steht. Das Interesse am Wald ist sehr groß. Dem möchten wir entgegenkommen“.

Der Tag des Waldes wird laut Forstamt seit den 1970er Jahren am 21. März begangen. Er wurde als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen. Seit 2012 ist dieses Datum offizieller Aktions- und Thementag der Vereinten Nationen.