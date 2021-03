Knapp zwei Monate haben die Dorfraumentwickler benötigt, um Material zu sichten und die Rätsel zu erstellen. Nun sind die digitalen Schnitzeljagden für die Orte Hefersweiler, Schallodenbach, Gangloff und Dörrmoschel fertig.

Die Schnitzeljagden könnten nun über die App „Actionbound“ aufs Mobiltelefon heruntergeladen und ausprobiert werden, teilt Lukas Wirth von den Dorfraumentwicklern mit. Ende Januar hatten Wirth und seine Mitstreiter dazu aufgerufen, Fragen, Aufgaben, Anekdoten, Fotos und Videos zu den vier Orten und der Alten Welt an die Dorfraumentwickler zu schicken. Das Material sei nun in die Handy-Rallyes eingearbeitet worden. In Kürze sollen Aushänge in den vier Orten über das neue Angebot informieren. Ziel der digitalen Schnitzeljagden ist es, die Orte besser kennenzulernen.

Die Dorfraumentwickler sind Teil der Ideenschmiede. Diese wiederum gehört zur Alte-Welt-Initiative mit Sitz in Reipoltskirchen. Die Initiative wird bislang von den vier Landkreisen Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg sowie der evangelischen Kirche getragen. Sie soll helfen, die Region zwischen Meisenheim, Rockenhausen, Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein strukturell voranzubringen.

