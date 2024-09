Dieter Lauer ist Handwerker durch und durch. Seine Berufung kann er nicht leugnen, denn sie ist an seinem Eigenheim in St. Julian erkennbar. Seit 50 Jahren ist er Meister als Gas- und Wasserinstallateur. Dafür wurde er von der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern mit dem goldenen Meisterbrief geehrt.

„Der Weg war nicht gewollt“, berichtet Dieter Lauer. „Aber ich würde ihn wieder gehen.“ Denn seine Berufung sei immer das Handwerk gewesen. Deshalb habe er auch einige Zeit nach seiner Meisterprüfung 1974 in Saarbrücken zusätzlich den Heizungs- und Lüftungsinstallateurmeister in Mainz gemacht.

Insgesamt seien es sieben Jahre gewesen, in denen er bei einer Fertigbaufirma arbeitete und an der Mosel, im Saarland und sogar in Frankreich an Bauprojekten beteiligt war. Doch dann war Schluss. Sein damaliger Chef wollte nicht länger. Also habe sich Lauer kurzerhand selbstständig gemacht. „Das war im Februar 1981“, erzählt er. „Angefangen habe ich im eigenen Haus.“ Dann seien der erste Lehrbub und der erste Geselle eingestellt worden. Später seien es neun Mitarbeiter gewesen. „Sogar an Weihnachten und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hat er gearbeitet“, erinnert sich seine Frau, Ute Lauer. Mit diesem Engagement habe er Großaufträge an Land gezogen, beispielsweise für Niehoffs Vaihinger, einer der führenden deutschen Getränkehersteller. Dort sei er unter anderem für das Verlegen und Anschließen der 200.000 Liter-Tanks beauftragt worden.

Der Nachfolger übernahm auch den Kundenstamm

In seinem eigenen Haus habe Lauer Bad und Heizungskeller akribisch über hunderte von Stunden geplant und nehme Reparaturen weiterhin selbst vor. „Auch bei Auftraggebern habe ich immer zuerst versucht, zu reparieren“, sagt er. Das sei einer der Gründe, warum er einen guten Ruf bei seinen Kunden genossen habe. Heute werde einfach neu gekauft. „Es ist schade, dass das Handwerk nicht mehr die Wertschätzung erhält, die es verdient. Dabei ist es so wichtig und sollte durch Weiterbildungen und Schulungen gefördert werden. Es hat Deutschland zu seinem Wohlstand geführt.“

Seine Kunden wollte der mittlerweile 76-Jährige mit der Einstellung seines Handwerksbetriebs nicht im Regen stehen lassen. Als er den Betrieb an einen Freund verkaufte, übernahm der auch den Kundenstamm. Der Steuerberater, der sich diesbezüglich die Finanzen genauer ansehen wollte, schlug die Bücher mit den vielen Rechnungen gleich wieder zu. „So etwas hatte er selten gesehen“, sagt Lauer und lacht. „Meine Frau und ich hatten jeden Betrag im Detail aufgelistet.“ Ganz so wie Dieter Lauer auch arbeitete – präzise.

In der noch jungen Rubrik „Landgeschichten“ wollen wir von Menschen erzählen, die etwas Besonderes geleistet haben oder sich engagieren – ob in einem Verein, einer Gruppe für eine Veranstaltung oder ihre Mitmenschen. Die Rubrik soll zu einer bunten Sammlung an Geschichten aus dem Landkreis Kusel werden. Echte Landgeschichten eben.