Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Lauterecker Mühlstraße hat eine Frau am Donnerstag gegen 17 Uhr ein parkendes Auto angefahren. Während sie den Besitzer des Wagens in der Nachbarschaft suchte, fuhr dieser mit seinem beschädigten Fahrzeug weg, wie die Polizei berichtet. In der Eile habe die Frau vergessen, sich das Kennzeichen zu notieren. Sie konnte nur angeben, dass es sich um ein größeres weißes Fahrzeug gehandelt habe und dieses an der hinteren Stoßstange von ihr beschädigt wurde. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.