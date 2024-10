Auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg kam es am Montagabend zu einem Umweltunfall bei der Betankung einer Betriebstankstelle. Bei der Befüllung des Tanks lief – wohl aufgrund eines technischen Problems am Füllstandgeber, wie die Polizei vermutet – der Dieselkraftstoff über. Feuerwehr, Kreisverwaltung und Unternehmen haben umgehend Maßnahmen zur Beseitigung des kontaminierten Bereichs getroffen. Unter anderem musste ein Teil des Erdreichs um die Austrittsstelle ausgebaggert werden. Weitere Auswirkungen auf die Umwelt seien laut den zuständigen Stellen nicht entstanden, berichtet die Polizei.