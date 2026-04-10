Durch den Iran-Krieg sind die Spritpreise enorm gestiegen. Am Bahnhof in Lauterecken zeigt sich, wer unterwegs ist – und warum die Entscheidung für Schiene oder Bus fällt.

Gegen 7.15 Uhr füllt sich der Bahnhof. Vor allem junge Menschen sind unterwegs. „Ich habe weder Auto noch Führerschein, ich bin noch keine 18 Jahre alt, daher muss ich mit dem Zug fahren“, sagt eine junge Frau. Andere nicken: „Das Gleiche.“ Ein 18-Jähriger, ebenfalls ohne Auto und Führerschein („Weil es einfach viel zu teuer ist“) hat überrascht festgestellt, wie schnell der Spritpreis am Donnerstag im Vergleich zum Vortag gefallen ist.

Die Verspätung des Zuges um fünf Minuten nimmt er gelassen. Ärgerlich findet er, dass vor allem die älteren Züge „eher schmutzig“ sind – nicht nur nach Spielen des 1. FC Kaiserslautern. Eine ältere Dame, die ebenfalls nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, bestätigt das. „Die Leute sind selbst schuld, es müsste nicht so aussehen. Respekt anderen gegenüber fehlt oft“, sagt sie. Sonst sei die Pünktlichkeit in Ordnung, meist gebe es nur ein bis zwei Minuten Verspätung.

Warten am Bahnhof Lauterecken Foto: Sabrina Schreiner

Nachdem der Zug abgefahren ist und die Busse weg sind, wirkt der Bahnhof fast verwaist. Ein Mitarbeiter des Lauterecker Bauhofs sorgt mit Besen und Greifzange für Ordnung auf den Wegen und in den Aufenthaltsbereichen.

Viele haben bei Mineralölfirmen einen Verdacht

Eine Stunde später ist wieder deutlich mehr los. „Mit dem Zug fahren ist entspannter als mit dem Auto. Hin und zurück wären 70 Kilometer, und im Parkhaus müsste ich auch noch zahlen. Nass wäre ich am Ende genauso“, sagt Werner Kraut, der sich gerade ein Ticket nach Kaiserslautern gezogen hat. Er fährt die Strecke immer mit dem Zug und ist mit der Pünktlichkeit der vergangenen Wochen zufrieden – umsteigen muss er nicht.

Seine Beobachtung: „Über drei Minuten Verspätung meckern meist die, die am Hauptbahnhof dann noch eine Viertelstunde schwätzen.“ Trotzdem ärgern ihn die Spritpreise. Er glaubt, dass Diesel nicht mehr günstiger als Super wird. „Dass die Preise wieder runtergehen, daran haben die auch kein Interesse“, sagt ein Passant. Es entspinnt sich ein Gespräch über die Rohölproduktion und darüber, wie Länder wie Griechenland Pendler mit mittleren und niedrigen Einkommen bis zu 60 Euro im Monat entlasten – während in Deutschland auf Entlastung gewartet wird.

Wenige Meter weiter stehen zwei Frauen. Beide sagen, sie seien ohne Auto und Führerschein – die eine aus Überzeugung, die andere aus Kostengründen. Sie sind sich einig: „Man kommt überall hin, wenn man sich gut organisiert und auch mal warten kann.“ Warten müssen sie an diesem Tag nicht, um 8.28 Uhr fährt ihr Zug pünktlich.

Busfahrer berichtet von Zulauf der Passagiere

Ein Busfahrer berichtet in seiner Pause, dass seit den explodierenden Spritpreisen spürbar mehr Menschen Bus fahren. Auch die leichte Entlastung am Donnerstag ändere nichts daran, dass das Tanken der Busse deutlich teurer geworden sei. „Wenn die Preise weiter steigen, was ist die Folge? Fahren irgendwann weniger Busse?“, fragt er. Selbst neue, sparsame Busse verbrauchen rund 30 bis 35 Liter auf 100 Kilometern, sieben bis acht Jahre alte Modelle sogar 40 bis 50 Liter. Dann schwingt er sich wieder hinters Steuer.

Am Vormittag sind die Busse aus Bad Sobernheim und Kusel allesamt pünktlich. „Die Busse sind fast immer pünktlich. Mit dem Zug geht’s momentan auch, aber bei Terminen sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen. Schienenersatzverkehr fährt auch nicht immer“, sagt eine Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie habe das Deutschlandticket, das werde aber auch immer teurer – derzeit 63 Euro im Monat.

Pendler scheinen gelassene Menschen zu sein

Marko Wagner hat sich ein Ticket für die einfache Fahrt nach Kaiserslautern für 10,50 Euro gezogen. Wegen Parkgebühren und Spritkosten sei das günstiger als das Auto. „Aber auch bei der Bahn sind die Preise gestiegen, bei gleichem Service. Die Züge sind weder sauberer noch sicherer geworden.“ Er fragt sich, was Menschen dazu bewegt, bewusst Lebensmittel auf Sitze zu schmieren oder diese aufzuschlitzen.

Trotz solcher Vorfälle wirken die Pendler am Lauterecker Bahnhof ausnahmslos freundlich, wenn auch mitunter in Eile, um Anschlüsse zu erreichen. Wagner fährt eher gelegentlich Bahn und klagt derzeit nicht über die Pünktlichkeit. „Wenn ich einen Anschluss benötige, fahre ich lieber eine Stunde früher.“ Wie andere kritisiert er die Spritpreisbremse, die aus seiner Sicht eher höhere Preise verursacht habe, und dass immer mehr Belastungen auf die Bürger umgelegt werden.

An diesem Morgen fällt auf, dass kaum jemand mit dem Auto an den Bahnhof gebracht wird. Wenn doch, werden Wege kombiniert. „Wir waren vorher noch einkaufen“, sagt ein junger Mann, der vom Auto in den Zug wechselt. Die meisten Pendler kommen zu Fuß oder steigen zwischen Verkehrsmitteln um, darunter auch Ruftaxen.

„Ich fahre sehr viel Bahn, Bus und auch Ruftaxi. Das funktioniert super“, berichtet Rafael Wagen, der „Zugfahren liebt“ und mit kleineren Verspätungen kein Problem hat. Lächelnd macht sich der Rentner auf den Weg ins Wolfsteiner Fitnessstudio – fünf Minuten verspätet, aber in einem der neueren, deutlich gepflegteren Züge, wie es viele Bahnfahrer wahrnehmen.