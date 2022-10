Diesel-Diebe haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf einer Baustelle zwischen Brücken und Gries zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren an der Kreisstraße ein Radlader und ein Bagger abgestellt. Die Diebe haben aus beiden Baufahrzeugen insgesamt 180 Liter Diesel abgepumpt und eine Batterie gestohlen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 8220 sowie per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.