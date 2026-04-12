Nachdem der Einöller Spielplatz durch viel Eigenleistung auf Vordermann gebracht worden war, ist nun auch beim Mehrgenerationenplatz Unterstützung gefragt.

Über „Land in Bewegung“ erhält die Ortsgemeinde Einöllen eine Aufbewahrungsbox für Spiel- und Sportgeräte wie Frisbee, Tischtennisschläger und Bälle. Das Behältnis wird so konzipiert sein, dass nicht nur Einwohner jeder Generation, sondern auch Besucher die Utensilien nutzen können. Die Sportbox soll auf dem zukünftigen Mehrgenerationenplatz integriert werden.

Über das Smart-City-Projekt „Land l(i)eben“ soll das sogenannte Areal Am Bau – unweit des Spielplatzes, direkt an der Ortsdurchfahrt – als dritter Ort weiterentwickelt werden. Dort sind bereits ein Bolzplatz sowie eine Boulebahn vorhanden. Fest eingeplant sind auch eine Tischtennisplatte und eine Seilbahn.

Im Februar gab es einen Bürgerworkshop

Ziel ist es jedoch, die Angebotspalette durch den Mehrgenerationenplatz weiter aufzustocken, sodass sich dort Menschen aller Altersstufen wohlfühlen. Bei einem Bürgerworkshop im Februar konnten sich Interessierte mit Ideen einbringen und demokratisch über ihre Favoriten abstimmen, wie Ortsbürgermeister Bernd Schreiber berichtet.

Mit der Beteiligung der Einwohner hatte man bereits beim Spielplatz beste Erfahrungen gemacht. Für den Mehrgenerationenplatz reicht die Wunschliste von Grillmöglichkeiten, einer Hütte, einem Tischkicker aus Beton bis zur Boulderwand an der Außenwand der Scheune.

Um mit der 100-prozentigen Förderung, die aber auf 50.000 Euro gedeckelt ist, möglichst viele Wünsche realisieren zu können, sind auch hier wieder Eigenleistungen vorgesehen. Wer mitmachen will, kann sich an den Ortsbürgermeister wenden.