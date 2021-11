Die Lauterecker Polizei hofft in zwei Fällen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um Straftaten aufzuklären. Es handelt sich um einen Dieseldiebstahl in Abtweiler und einen Einbruch in Meisenheim.

Der Dieseldiebstahl ereignete sich laut einer Mitteilung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße von Abtweiler. Unbekannte hätten dort den Tankdeckel eines Lastwagens aufgebrochen und den Sprit abgepumpt.

Schauplatz des Einbruchs war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Werkstatt im Heimbacher Weg in Meisenheim. Dort sei zwischen zwei und sieben Uhr eine Stahltür aufgebrochen worden. Gestohlen wurde Bargeld aus der Kasse.

Fahrerflucht nach Hinweis geklärt

Den Fahrer eines Transporters, der am Mittwochmorgen in Meisenheim zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt haben soll, konnte die Polizei nach einem Hinweis einer Zeugin nach eigenen Angaben inzwischen ermitteln. Die Frau hatte sich das Kennzeichen notiert und den Unfall angezeigt.

Kontakt



Polizeiinspektion Lauterecken, Telefon 06382 9110