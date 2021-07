Eine Gelegenheit erkannt und genutzt haben Unbekannte am Donnerstagabend in Meisenheim. Wie die Lauterecker Polizei mitteilt, ließ die Inhaberin eines Lokales die Gaststube ohne Gäste für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Genau in diesem Zeitraum sei die Geldbörse mit den Tageseinnahmen aus einer Schublade gestohlen worden.

Hinweise zum Täter gibt es laut Polizei nicht.