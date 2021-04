Am Sonntag haben sich laut Polizei gegen 4 Uhr mehrere Personen in der Bockhofstraße an einem unverschlossenen Auto zu schaffen gemacht. Hierbei entwenden sie mehrere geringwertige Gegenstände. Die Täter wurden von einem Bürger beobachtet. Durch die hinzugerufene Polizei konnten sie festgestellt und das vermutliche Diebesgut gefunden werden. Es sich um drei männliche Personen im Alter von 23 bis 34 Jahren.