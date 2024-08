In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen bei Offenbach-Hundheim abgestellten Baucontainer aufgebrochen und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie das Schloss und konnten so in das Innere des Containers gelangen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die im Bereich der ehemaligen Gaststätte „Zur Einsamkeit“ etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.