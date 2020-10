Wie der Polizei jetzt erst gemeldet wurde, stiegen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Bauernhaus in der Meisenheimer Straße ein. Dort entwendeten sie nach Angaben der Ordnungshüter mehrere Dachfenster und zwei Kabeltrommeln. Anschließend flüchteten die Täter über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes über ein umzäuntes Wiesengelände. Aufgrund des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte, die mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren. Der Tatzeitraum könne laut Polizei nur grob auf die Zeit zwischen Mittwoch, 30. September, und Dienstag, 13. Oktober, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.