Zu einem außergewöhnlichen Diebstahl kam es in einem Neubaugebiet im Bereich „Erlenwiesen“ zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. Laut Polizeibericht entfernten Unbekannte zwei sogenannte Skimmer eines Außenpools. Der Pool befinde sich noch im Bau und die Oberflächen-Absauger seien kurz zuvor einbetoniert worden. Allerdings fand die Polizei „das zum Abtransport deponierte Diebesgut“ unweit des Tatorts. Der Schaden beläuft sich auf 500 bis 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.