Während ein Mann Waren an eine Apotheke auslieferte, haben am Montag gegen 12 Uhr Diebe in Altenglan zugeschlagen. Ein Autofahrer hatte wegen seiner Liefertätigkeit sein Auto kurzzeitig unverschlossen in der Bahnhofstraße abgestellt. Diese kurze Zeitspanne nutzten die Diebe, um das Mobiltelefon des Mannes aus dem Auto zu stehlen. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.