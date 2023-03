Einer Frau ist während des Einkaufs im Norma-Markt in der Lehnstraße am Montag die Geldbörse aus ihrem Einkaufstrolley gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 10.45 Uhr, der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190.