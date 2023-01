In der Nacht auf Sonntag haben sich Unbekannte an mehreren Autos zu schaffen gemacht, die bei einer Autowerkstatt in der Glantalstraße abgestellt waren. Sie haben die Autoscheiben eingeschlagen und die Radios aus den Fahrzeugen geklaut. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Telefonnummer 06392 9110 zu melden.