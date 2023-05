Unbekannte haben in der St. Wendeler Straße den dort aufgestellten Cannabidiol-Automaten (CBD-Automaten) aufgebrochen und den gesamten Inhalt entwendet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag. Der liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Der Automat, in dem Hanfprodukte angeboten werden, wurde Ende März aufgestellt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg entgegen unter der Telefonnummer 06373 8220, E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.