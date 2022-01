Von einem grünen VW Polo ist am Samstag zwischen 15 und 22 Uhr ein Katalysator abgebaut und gestohlen worden. Das Fahrzeug war auf dem Netto-Parkplatz in Rammelsbach geparkt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Zeugen die in der genannten Zeit verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden