Bislang noch unbekannte Täter haben in der Bergstraße Teile an einer Baumaschine abmontiert und gestohlen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Mittwoch, 20. Mai, und Montag, 25. Mai. Wie die Polizei weiter berichtet, versuchten die Täter auch das Führerhaus zu öffnen, um von dort weitere Teile zu stehlen oder gar die Maschine kurzzuschließen. Vermutlich seien sie dabei aber gestört worden, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat oder anderweitig Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen – entweder telefonisch unter 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.