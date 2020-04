Einen 40 Kilogramm schweren Kupferkessel haben bislang unbekannte Täter in Pfeffelbach geklaut. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben der Polizei zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Der Kessel war laut Polizei im Vorhof eines Hauses in der Hauptstraße aufgestellt und diente dort als Blumenkübel. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Am Montagnachmittag meldete die Lauterecker Polizei dann auch einen gestohlenen Kupferkessel. Auch dieser war als Blumenkübel umfunktioniert und mit einer Buchsbaumdrahtfigur bestückt. Gestohlen wurde der Kessel laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße „Hahnbach“. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.