Erneut berichtet die Polizei von einem dreisten Diebstahl eines Katalysators. Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr setzten Unbekannte in der Altenkircher Straße in Breitenbach die Flex an einem Renault Mégane an. Laut Polizei sei das Bauteil sauber abgetrennt worden. Der Schaden liege im vierstelligen Eurobereich. Ein gleicher Diebstahl habe sich von einigen Wochen auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Kusel ereignet. „Die Täter scheinen keine Scheu zu haben, bei der Tatausführung gesehen zu werden“, heißt es im Bericht.