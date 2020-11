Nachdem Diebe bereits von Montag auf Dienstag ein altes Damenrad und ein „noch älteres“ Holzspeichenrad aus einer unverschlossenen Scheune in der Kirchstraße gestohlen hatten, ist der Tatort in der Nacht zum Mittwoch erneut von einem ungebetenen Besucher heimgesucht worden. Wie die Polizei berichtet, hatten die Geschädigten den Diebstahl aber bereits bemerkt und zwischenzeitlich die Zugangstür zur Scheune verschlossen. Gegen Mitternacht seien sie dann in der Nacht zum Mittwoch durch laute Geräusche geweckt worden. Der Dieb versuchte laut Polizei die Scheunentür durch Fußtritte zu öffnen. Da ihm das aber nicht gelungen sei, habe er sich unverrichteter Dinge wieder aus dem Staub gemacht. Der Schaden vom ersten Vorfall liegt nach Angaben der Polizei bei rund 80 Euro. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit den beiden ungebetenen „Besuchen“ stehen könnten, nimmt die Polizei in Lauterecken unter Telefon 06382 9110 entgegen.