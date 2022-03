Diebe haben in der Nacht auf Mittwoch in Matzenbach und Rehweiler ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, berichteten mehrere Geschädigte davon, dass Unbekannte Privatgrundstücke betreten hätten und dort unverschlossene Autos, Garagen und Schuppen durchwühlt haben. Unter anderem wurden ein Kraftrad sowie mehrere Werkzeuge gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de, Telefon 06381 9190