Ein bislang unbekannter Dieb hat am Montagnachmittag die Unachtsamkeit einer Autofahrerin ausgenutzt und ihr Mobiltelefon mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihr Handy auf einer Mauer an der Straßenecke „Am Ring/Lauterstraße“ abgelegt, während sie ihr Auto entlud – und es dort vergessen. Zwei Stunden später habe sie den Verlust bemerkt, habe das Handy dort aber nicht mehr finden können. Wer in diesem Fall etwas beobachtet hat oder anderweitig Hinweise auf den Verbleib des Mobiltelefons geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06382 9110 bei der Polizei in Lauterecken zu melden.