Offenbar hatte ein Dieb in Wolfstein wegen einer offenstehenden Terrassentür leichtes Spiel. Wie die Polizei berichtet, hat eine ältere Dame am Mittwoch den Diebstahl ihrer Geldbörse aus ihrer Wohnung in der Straße Am Herrenacker gemeldet. Im Geldbeutel befanden sich verschiedene Papiere, Karten und ein kleinerer Geldbetrag. Da die Polizei aber keinerlei Aufbruchspuren fand, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Täter durch die offenstehende Terrassentür in die Wohnung gelangt sein könnte. Passiert ist der Vorfall nach Angaben der Geschädigten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass offene Fenster und Türen, gerade beim Lüften an den heißen Sommertagen, für Diebe ein verlockendes Angebot sind. Auch gekippte Fenster oder Terrassentüren seien – sofern keine abzuschließenden Griffe eingebaut sind – keine Hindernisse für die Einbrecher.