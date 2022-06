Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es endlich soweit: Mit dem Stück „Eine windige Geschichte“ von Bernd Gombold warten die Wolfsteiner Komödianten mit einer trickreichen Inszenierung auf.

Dass die Windkraft das Potenzial zur Spaltung einer Nachbarschaft hat, ist unbestritten. Prallen Gegner und Befürworter aufeinander, hat dies einige Fallstricke im Reservoir. Wenn dann noch ein seltsamer Nachbar in seinem Schuppen verdächtige Dinge zu tun scheint, dann steht alles Kopf. Wird die Nachbarschaft zum Irrenhaus? Wird der Windpark realisiert? Und vor allem: Wer spielt ein falsches Spiel? Antworten auf diese und weitere Fragen, beantworten die Wolfsteiner Komödianten am Samstag und Sonntag auf der Freilichtbühne am Waldturnplatz in gewohnt unterhaltsamer Art.

Denn dass eine Komödie gespielt wird, hat quasi Tradition. Einmal sei ein anderes Genre präsentiert worden, berichtet Spielleiter Horst Kondratiuk. Doch „für Kritisches gehen wir nach Kaiserslautern ins Pfalztheater“, sei ihm gesagt worden. „Die Leute wollen Gags und was zum Lachen haben.“ Zudem ist das Stück aktuell, nicht nur weil es aus 2021 stammt, sondern auch, weil das Thema Windkraft ein Dauerbrenner ist.

Trickreiche Ideen nötig

Schon beim ersten Lesen seien ihm und Spielleiterin sowie Darstellerin Bettina Blauth klar gewesen, dass es das perfekte Stück für die Truppe sei. Neben einem kernigen und lustigen Thema müssen noch weitere Aspekte stimmen, erzählt Kondratiuk. Beispielsweise brauche es Darsteller im Alter ihrer Figuren. Aktuell zählt der Verein etwa 20 Schauspieler, doch einige hätten aufgrund von Corona Sorgen gehabt oder seien anderweitig beschäftigt, sodass nur sieben Darsteller in dieser Saison auf der Bühne stehen. Schließlich ist das Hobby zeitintensiv: Es muss nicht nur eine Menge Text gelernt werden, auch die Proben, die bereits am Freitag nach Fasching starteten, nehmen viel Zeit in Anspruch. Am Ende haben die Laiendarsteller 24 Proben und einen ganztägigen Workshop hinter sich. Immerhin habe Corona die Proben kaum beeinträchtigt und Kondratiuk zollt den Darstellern Respekt, denn alle sind berufstätig und haben Familie. Auch müssen die perfekten Requisiten her.

Das meiste ist wenige Tage vor der Premiere schon vorhanden. Doch dann hat der Spielleiter plötzlich eine Idee: Für eine Szene wäre ein altes Ölkännchen ideal. Das muss aber noch besorgt werden. Beim Bühnenbild gibt Kontratiuk nur vor, wo Fenster und Türen sein müssen. Ansonsten lässt er den Bühnenbauern Frank Schmitt und Thomas Schreck freie Hand bei der Gestaltung. Dafür sind zahlreiche Arbeitsstunden und trickreiche Ideen fällig: Ein Akkuschrauber wird kurzerhand zum Windmesser umfunktioniert.

Die Details im Blick

Bei ihrer 20. Probe haben die Schauspieler schon mehr als nur Grundlegendes zu bieten. Nun steht noch der Feinschliff an. Kondratiuk steht dort, wo die Zuschauer sitzen werden und hat die Details im Blick. Mit dem Rücken zum Publikum sprechen geht beispielsweise nicht, weiß auch Darstellerin Svenja Plewe, die die Projektmanagerin einer dubiosen Windkraftfirma spielt. Auch muss das Timing ab und an noch perfektioniert werden. Die Gags – es gibt auch einige mit Lokalkolorit – sitzen bereits gut, auch beim Text gibt es nur wenige Hänger.

Dennoch muss Souffleuse Karin Jung ab und an Stichworte liefern. Sie spricht an diesem Abend auch die Rolle von Nadine Schreck, die verhindert ist. Viele der Darsteller seien sehr erfahren, aber auch der erst 22-jährige Nico Hemmer liefert ab – so sehr, dass der Spielleiter mit spontanem Applaus in die Szene platzt. Doch nicht alles läuft so reibungslos. So spricht Frank Schmitt seine Spielpartnerin Steffi Conde auch mal deren richtigen Namen an – und gibt zu, dass er es so von der Vereinsjacke abgelesen habe. Überhaupt wird viel gelacht, gescherzt und die Gemeinschaft großgeschrieben.

Vorfreude nach zwei Jahren groß

Während Kondratiuk sicher war, dass Lampenfieber bei den Darstellern nach zwei Jahren Abstinenz eine Rolle spielen könnte, sind Conde und der Vereinsvorsitzende Martin Kirch einfach nur vorfreudig. Von Lampenfieber gibt es keine Spur. Eine Prognose, wie viele Leute kommen werden, will Kirch aber nicht wagen. Die einen seien froh, dass das gesellschaftliche Leben wieder durchstartet, während andere noch immer vorsichtig seien. Zudem spielt unter freiem Himmel auch das Wetter eine Rolle und alle hoffen, dass es keinen Regen geben wird.

Info

Karten für die Vorstellungen am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, um 20 Uhr sind an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 7 Euro.