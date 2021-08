Ja, sie würden es wieder so machen. Von klitzekleinen Kleinigkeiten einmal abgesehen. Doch das große Ganze stimmt. Und ist für viele Projekte im Land ein Vorbild geworden. Immer wieder kommen Anfragen, wie das mit der „Wohnerei“ funktioniert. Mit einer Hausgemeinschaft, die als Genossenschaft organisiert ist und auf Gemeinsamkeit und Nachhaltigkeit setzt.

Rückblick auf 2015: Damals hatten sich mehrere Familien zusammengeschlossen, um etwas Ungewöhnliches auf die Beine zu stellen. Ein Mehrgenerationenwohnen, bei dem die Mieter zugleich die Eigentümer sind. Ein Projekt, bei dem es um das Miteinander geht, auch um das Engagement füreinander.

Es dauerte geraume Zeit, bis das juristische Konstrukt gefunden war, das seither zehn Wohneinheiten zwischen 50 und 125 Quadratmetern – neun Parteien und eine Gemeinschaftswohnung – im Stadtteil Diedelkopf trägt. Es wurde eine Genossenschaft, in die jeder Interessierte ein Viertel des Kaufpreises seiner Wohnung einbezahlt hat und seither für einen festen Mietpreis von 6,40 Euro pro Quadratmeter dort wohnt.

Jeder kümmert sich

„Wir werden immer wieder gefragt, wie wir das organisiert haben, ob man das kopieren kann“, erzählt Michael Hoffers. „Aber das Modell ist nicht für jeden geeignet, weil wir eine sehr kleine Genossenschaft sind.“ Und klein bedeutet auch, dass beispielsweise die Bücher für die Genossenschaft selbst geführt werden.

Ohnedies habe sich jeder der Mitbewohner auf irgendeine Tätigkeit für die Gemeinschaft konzentriert, ergänzt Mathias Sadowski. Wer eher handwerklich begabt ist, kümmert sich um kleinere Reparaturen am Haus. Wer gerne im Garten werkelt, findet auf dem Grundstück in herrlicher Lage auch jede Menge Möglichkeiten, sich zu betätigen. Und wenn beim einen mal der Abfluss verstopft ist, kommt flugs der Nachbar und bringt alles wieder in Ordnung.

Viele spontane Treffen

Und natürlich beschränkt sich das Miteinander beileibe nicht nur auf die Arbeit. Ganz vorne am mehrstöckigen Holzhaus ist eine kleine Terrasse mit Stühlen. „Da trifft sich oft ganz spontan fast die ganze Hausgemeinschaft. Kaum sitzt einer, kommt der nächste dazu. Wir nennen diesen Bereich unseren kleinen Biergarten“, erzählt Hoffers lachend. Und sobald der Erste im Garten etwas auf den Grill gelegt hat, bekommt er schnell Gesellschaft.

Von Beginn an baute das Projekt darauf auf, dass die Bewohner gut, sehr gut miteinander können, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. „Wenn es mit einem nicht klappen würde, könnte das die Hausgemeinschaft gefährden“, sagt Hoffers. Doch das ist überhaupt kein Thema – und die Satzung soll das dauerhaft gewährleisten. Denn sollte eine Wohnung frei werden, müssen alle Parteien dem neuen Nachbarn zustimmen. Sagt nur einer nein, ist das Thema durch. Das gilt sogar dann, falls ein Mieter/Eigentümer sterben sollte. „Wir sind ja alle auch nur Mieter, das Wohnrecht wird nicht weitervererbt“, schildert Hoffers. Ist die Wohngemeinschaft mit dem Erben als künftigem Nachbar nicht einverstanden, bekommt er seinen Anteil an der Genossenschaft ausbezahlt.

Konsens steht ganz oben

„Wir versuchen immer alle unsere Beschlüsse im Konsens zu schaffen“, erklärt Sadowski das solidarische Prinzip. Tut sich auch nur einer mit einem Vorhaben schwer, wird weiter miteinander geredet und gewartet, ob sich der Skeptiker doch noch mit dem Projekt anfreunden kann. Falls nicht, wird darauf verzichtet. „Unsere Frage in solchen Fällen lautet immer: Kannst du damit leben?“

Ein Punkt, den sich die Bewohner vorgenommen haben, ist noch nicht so richtig in Gang gekommen: der, dass die Älteren beispielsweise (Hausaufgaben-)Betreuung für die im Haus lebenden Kinder machen, im Gegenzug die Jüngeren den Älteren vielleicht einkaufen. Das liegt daran, dass es bis dato gar nicht so viele Kinder gibt, die betreut werden müssten. Aber was nicht ist...

Denn das Projekt ist keineswegs nur auf die jetzt hier lebenden ausgerichtet, sondern auch auf künftige Generationen. „So wirklich profitieren von unserer Genossenschaft werden unsere Nachfolger“, sagt Hoffers lächelnd. Wenn nämlich überall die Mieten deutlich nach oben gehen, hingegen die Genossenschaft, die keinen Gewinn erwirtschaften darf, weitgehend stabil bleibt im Preis.