Am Samstag verhinderten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern gleich fünf Fahrten unter Alkoholeinfluss. Bei den Kontrollen auf dem Parkplatz der Rastanlage Waldmohr an der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken fielen die Lkw-Fahrer auf, die dort mit ihren Fahrzeugen die vorgeschriebene Pause einlegten. Diese Pause nutzten sie offenbar zum übermäßigen Konsum von Alkohol, sodass die Männer allesamt nicht mehr fahrbereit gewesen wären. Bei den freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests wurden Werte von 1,74 bis 2,75 Promille festgestellt. Allen wurde die Weiterfahrt bis zur Nüchternheit untersagt und deren Führerscheine und die Fahrzeugpapiere sichergestellt.