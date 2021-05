KUSEL. Die Wasserpreise sind nur selten im Fluss und auch lediglich eingeschränkt zu vergleichen. In diesem Jahr wird der Trinkwasserbezug allerdings günstiger. Grund ist die Senkung der Mehrwertsteuer.

Der Preis für Trinkwasser sinkt – vorübergehend. Denn die auf Trinkwasser fällige Mehrwertsteuer reduziert sich seit 1. Juli bis zum Jahresende von sieben auf fünf Prozent. Im Kreis Kusel geben die Wasserversorger diese Senkung an ihre Kunden weiter, und zwar für das gesamte Jahr 2020. Mit der Begründung: maßgeblich sei der Steuersatz zum Zeitpunkt der Ablesung des Wasserverbrauchs.

Anders als Brotpreise, die in manchen Regionen der Welt schon Umstürze ausgelöst haben, bewegen sich die Wasserpreise zumeist parallel zu der allgemeinen Entwicklung der Verbraucherpreise. Von einer „Explosion der Trinkwasserpreise“ könne keine Rede sein, korrigierte der Verband Kommunaler Unternehmen kürzlich anderslautende Meldungen. In Rheinland-Pfalz verteuerte sich das Trinkwasserentgelt der Haushalte bei einem Jahresverbrauch von 80 Kubikmetern zwischen 2009 und 2019 um knapp 20 Prozent.

Für Bewegung sorgte etwa die Einführung des Wassercents in Rheinland-Pfalz 2013. Dieses „Wasserentnahmeentgelt“ in Höhe von sechs Cent pro Kubikmeter müssen Versorgungsbetriebe zahlen, die ihren Rohstoff aus dem Grundwasser gewinnen. 2,4 Cent je Kubikmeter werden bei Entnahmen aus dem Oberflächenwasser fällig. Den Wassercent, aus dessen Aufkommen Maßnahmen zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung wie Renaturierung finanziert werden, reichen die Wasserversorgungsunternehmen komplett an die Abnehmer weiter.

Entgelt vereinheitlicht

Auch kommunale Gebietsreformen bringen es mit sich, dass sich die Wasserrechnung verändert. So hat die Verbandsgemeinde Oberes Glantal zum 1. Januar 2020 die Entgelte für die Wasserversorgung vereinheitlicht. Hatten doch die drei ehemaligen Verbandsgemeinden Glan-Münchweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr unterschiedliche Gebühren und Beiträge für das Trinkwasser erhoben. Neben dem verbrauchsabhängigen Kubikmeterpreis von 1,17 Euro netto sind nunmehr wiederkehrende Beiträge nach der Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse von 0,14 Euro netto je Quadratmeter zu zahlen.

In Lauterecken-Wolfstein, wo ein Leitungsnetz von rund 200 Kilometern zu unterhalten ist, gelten bereits einheitliche Preise: für jeden verbrauchten Kubikmeter Trinkwasser sind 2,35 Euro fällig – plus eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr in Höhe von 50,40 Euro netto. Der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan steht diese Entscheidung noch bevor: In der ehemaligen VG Kusel zahlen die Verbraucher bisher netto 2,15 Euro für einen Kubikmeter Trinkwasser und einen Grundpreis pro Zähler von 39,60 Euro im Jahr, im Abrechnungsgebiet Altenglan werden 1,93 Euro pro Kubikmeter plus wiederkehrende Beiträge erhoben.

Nicht gewinnorientiert

Die Trinkwasserversorgung müsse – unabhängig ob öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – kostendeckend und nicht gewinnorientiert erfolgen, erläutert Friedrich Beck, Geschäftsführer der Stadtwerke Kusel. Maßgeblich für den Wasserpreis sind seiner Darstellung zufolge in erster Linie die Fixkosten, die mit 70 Prozent zu Buche schlagen. Darunter fallen Abschreibungen, Zinsen, Personal und Verwaltungskosten. Weitere Kostenbestandteile sind Wasserbeschaffung und -transport, Fuhrpark, Qualitätsüberwachung sowie Steuern und Abgaben.

Für mehr Transparenz bei den Wasser- und Abwasserpreisen soll seit 2013 ein Leistungsvergleich sorgen, an dem sich mehr als 100 rheinland-pfälzische Wasserversorger beteiligen. Diese Erhebungen werden aktualisiert und sollen den Bürgern Auskunft über Höhe und Zusammensetzung der Kosten für Wasserbezug und Abwasserentsorgung geben. Beck räumt allerdings ein, dass Preisvergleiche für Wasser wegen unterschiedlicher Erdbeschaffenheit, Größe des Leitungsnetzes und Siedlungsdichte schwierig sind.

Abgabepreis steigt wenig

Dass der Bezugspreis der kommunalen Wasserversorger nur einen bescheidenen Bestandteil im Endpreis ausmacht, illustriert Klaus Müller, Vorsteher des Zweckverbandes Ohmbachtal. Im vergangenen Jahr lieferte der Verband den VG-Werken Trinkwasser zum Nettopreis von 0,60 Euro je Kubikmeter. Für die Kalkulation seien Personal- und Energiekosten sowie sonstiger betrieblicher Aufwand maßgeblich. Trotz erheblicher Kostensteigerungen seit Gründung des Zweckverbandes vor 45 Jahren habe sich der Wasserabgabepreis nur um rund 23 Prozent verteuert.

Ein Kapitel für sich sind die Kosten des Abwassers. Neben einem mengenabhängigen Entgelt, das im Kreis Kusel von 1,50 Euro je Kubikmeter in Waldmohr bis 3,20 Euro in Kusel variiert, fallen je nach Verbandsgemeinde unterschiedliche Gebühren für Schmutzwasser, Niederschlags- und Oberflächenwasser an. Diese orientieren sich an der Grundstücksgröße oder der bebauten oder befestigten Fläche.

Tipps zum Wassersparen

Die größten Wasserschlucker finden sich in Bad und WC: Toilette, Dusche, Badewanne. Wer sparen will, sollte die Dusche dem Vollbad vorziehen. Weil weniger Wasser erhitzt werden muss, wird obendrein noch Energie gespart.

Einhebelmischer verhindern, dass eine Menge Wasser ungenutzt abfließen muss, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Am tropfenden Wasserhahn oder der rinnenden Toilettenspülung die Dichtung wechseln! Wer keine Spartaste an der Toilette hat, kann nachträglich einen Spülstopp einbauen.

Durchflussbegrenzer zum Aufschrauben auf die Armaturen verringern die Menge des durchfließenden Wassers. Perlatoren vermischen das Wasser mit Luft und lassen den Strahl dadurch weiterhin füllig erscheinen.

Wasch- und Spülmaschine immer nur komplett gefüllt laufen lassen. Bei geringerer Beladung Sparprogramme nutzen. Bei normal verschmutzter Wäsche braucht es keinen Vorwaschgang. Geschirr nicht unter fließendem Wasser spülen.

Wer besonders viel sparen möchte, kann sich beim Duschen in eine kleine Wanne stellen und das aufgefangene Wasser zur Toilettenspülung nutzen. Mit aufgefangenem Waschwasser von Obst und Gemüse aus der Küche lassen sich die Blumen gießen.