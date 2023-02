Der Gesang- und Unterhaltungsverein „Die Wackepicker“ feiert in dieser Kampagne sein 66-jähriges Bestehen. Allerdings erhebt Ehrenvorsitzender Siegfried Jonas den Zeigefinger. Denn nicht erst vor 66 Jahren begann man in Rammelsbach Fasnacht zu feiern.

Nachweislich gab es um die Wende zum vergangenen Jahrhundert bereits im Ort einen Verein, der sich dem „Carneval“ widmete. Schulleiter und Heimatforscher Albert Zink liefert dazu einen Beweis. Im Landesarchiv in Speyer entdeckte er eine „Rammelsbacher Carneval-Zeitung“ aus dem Jahr 1904. Zeitungsausschnitte von 1902 zeugen davon, dass eine erste Veranstaltung im Jahr 1901 ausgetragen wurde. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs dürfte diese Ära eingeschlafen sein.

Ziel war, Fasnachter des Dorfes zu vereinen

Auch danach ist von einem solchen Verein nichts mehr wahrzunehmen. „Dies bedeutet aber nicht, dass in Rammelsbach keine Fasnacht gefeiert wurde“, betont der Ehrenvorsitzende. Veranstalter waren örtliche Vereine meist mit Kappensitzungen und Maskenbällen. Einer der damaligen Veranstalter war die Kulturvereinigung.

Erwin Pillokat und Ludwig Decker setzten sich zum Ziel, die Fasnachter des Dorfes in einem selbstständigen Verein zu vereinen. Dies gelang ihnen in der Gründungsversammlung am 29. Februar 1956 mit 24 Personen unter der Bezeichnung „Rammelsbacher Karnevalverein“. Die Initiatoren übernahmen dann auch die Vereinsführung als Erster Vorsitzender und Stellvertreter.

Mit neuem Namen Mitgliederschwund gestoppt

Groß war das Interesse und die Mitgliederzahl stieg schwungvoll an. Als der noch junge Verein sich im Aufschwung befand, gab es einen Knick. Bis Ende 1962 schrumpfte die Anzahl der Mitglieder auf 45. Wieder war es Erwin Pillokat, der die Zügel in die Hand nahm, um das „leck gewordene“ Narrenschiff wieder flott zu bekommen.

Ein erster Schritt war die Umbenennung in Unterhaltungsverein „Die Wackepicker“ Rammelsbach. Zudem wurde das Wackepicker-Emblem vorgestellt und angenommen. Von nun an beschränkten sich die Aktivitäten nicht mehr auf die Fasnachtszeit. Der Verein wurde über das ganze Jahr hin aktiv und erlebte einen neuen Aufschwung.

Verein hat hohen Stellenwert im Ort

“Viele Köpfe haben bislang das Vereinsleben mitgestaltet“, berichtet Thomas Danneck, der Erste Vorsitzende des Vereins und Ortsbürgermeister von Rammelsbach. Eine herausragende Rolle spielte dabei Markus Müller. Dieser stand über 50 Jahre dem Wackepicker-Chor als Dirigent vor.

Der Jubiläumsverein habe in der Kommune einen hohen Stellenwert und besonders sein Chor liefere beliebte Beiträge in vielen Prunksitzungen. Im Jubiläumsjahr zählt der Verein 156 Mitglieder. 80 davon sind aktiv und so mancher Fasnachter sogar in verschiedenen Gruppierungen.