Alle Jahre das gleiche Bild: Die Vertreter der kommunalen Parlamente fordern bei Bund und Land eine bessere Finanzausstattung. Mit mäßigem Erfolg. Meist werden dabei konkurrierende Parteien angegangen. Es ändert sich erst etwas, wenn die eigenen Parteifreunde mehr in den Blick geraten. Voraussichtlich regieren SPD, Grüne und FDP in Mainz weiter. Das wäre vor allem Anlass für deren Vertreter in den Kreis- und Stadträten, die eigenen Farben unter Beschuss zu nehmen. Und bitte öffentlich, sonst passiert nicht viel. Fast alle Politiker haben mal auf der kommunalen Ebene angefangen. Es ist unglaublich, wie schnell sie das vergessen können, wenn sie auf Landes- oder Bundesebene Karriere gemacht haben.