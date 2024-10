Am kommenden Dienstag wird in den USA gewählt. Im Auswanderermuseum in Oberalben findet am Tag der Wahl eine besondere Veranstaltung unter dem Titel „Trump vs. Harris“ statt.

Pünktlich zur Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten lädt die CDU Kusel für Dienstag, 5. November, 19 Uhr, ins Auswanderermuseum nach Oberalben ein – zu einer Infoveranstaltung, in der über die beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris ausgiebig debattiert werden darf.

Nach einem kurzen Vortrag des Kuseler Stadtratsmitglieds und CDU-Vorsitzenden Michael Daniel über das amerikanische Wahlsystem und historische Wahlen in den USA soll es eine offene Diskussionsrunde geben, an der auch Ralf Hechler, Stadtbürgermeister von Ramstein-Miesenbach, der Landestagsabgeordnete Marcus Klein sowie Markus Linden, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, teilnehmen und die Auswirkungen des Wahlergebnisses auf Europa, Deutschland und die Westpfalz – und damit auch Kusel und seine Umgebung – erörtern.

Wie auch immer die Wahl ausgeht, ein Umbruch steht bevor, blickt Jens Werner, Ortsbürgermeister von Oberalben, der ebenfalls anwesend sein wird, auf den 5. November. Völlig unabhängig vom Ausgang, aber passend zur amerikanischen Küche, werden an diesem Abend im Auswanderermuseum Burger von Doris Simons Bauernhof in Blaubach angeboten.