Es bleibt noch einige Tag spätsommerlich sonnig, auch wenn es schon etwas kühler wird.

Das mitteleuropäische Hochdruckgebiet verlagert sich zum Balkan, bleibt aber für unsere Region zunächst wetterbestimmend. Eine schwache Störung, welche im Laufe des Samstags von Frankreich bis nach Südwestdeutschland vordringt, könnte in der Nacht auf Sonntag teilweise für etwas Regen sorgen. Zu Beginn der neuen Woche nehmen uns dann voraussichtlich Störungsgebiete von Nordwesten und Südwesten her in die Zange.

Vorhersage

Donnerstag: Nach frischem Morgen mit örtlichen Nebelfeldern verwöhnt uns tagsüber verbreitet die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Die Luft kann sich bis zum Nachmittag spürbar erwärmen.

Freitag: Nach kühler Frühherbstnacht mit einigen Nebelbänken in Tälern sowie an Gewässern ziehen von Westen her Wolkenschleier heran, die sich im Tagesverlauf verdichten können und die Sonne milchig einhüllen. Sonst bleibt es trocken und tagsüber mild.

Samstag: Heute gibt es zunächst eine recht freundliche Mischung aus Sonne und meist nur lockeren Wolkenfeldern. Dazu steigen die Temperaturen noch etwas an. Im Tagesverlauf trübt sich der Himmel von Süden her ein, und am Abend sowie in der Nacht kann es stellenweise tröpfeln oder zu leichteren Schauern kommen.

Sonntag: Die Wolken dominieren zunächst, lassen aber nur noch selten etwas Regen fallen. Zum Nachmittag hellt sich der Himmel gelegentlich etwas auf, so dass uns die Sonne mit einigen milden Strahlen beglücken kann.

Weiterer Trend

In der neuen Woche wird es voraussichtlich zunehmend unbeständiger mit Regenfällen oder Schauern. Am Montag können die Temperaturen nochmals bis nahe 20 Grad klettern, anschließend kühlt die Luft spürbar ab.