Die Rauchschwalben am ehemaligen Gestüt des Christlichen Jugenddorfwerks in Roßbach sind ausgeflogen. In den vergangenen Tagen seien dort keine mehr gesehen worden, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) unter Berufung auf den Bildungsträger mit. Ob durch das vorab entfernte Dach gegen Artenschutzrecht verstoßen wurde, werde aktuell noch geprüft.

Wie berichtet, hatte der Tierschutzverein moniert, dass die Dachplatten an den ehemaligen Stallungen während des Brutbetriebs der unter Naturschutz stehenden Schwalben entfernt wurden.