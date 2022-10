Am Freitag gegen 19.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Abbiegen von der B420 auf die L382 die Schranke der Draisinen-Strecke erheblich beschädigt. Er flüchtete in Richtung Ginsweiler. Als Verursacherfahrzeug kommt ein blauer Dacia in Betracht. Die Polizei ermittelt und fragt nach Zeugen.