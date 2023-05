Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Wolfstein-Roßbach steht im Kreispokalfinale aus der Saison 2020/2021. Im Halbfinale schlugen die „Rowos“ am Sonntag den FV Kindsbach verdient mit 6:2 (3:0). Das Endspiel steigt am nächsten Sonntag um 15 Uhr in Schwedelbach. „Rowos“ gegen Ramstein heißt die Partie.

Zur Pause stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Ehe der FVK einigermaßen im Spiel war, hatte es im Tor von Keeper Marcel Mayer bereits dreifach eingeschlagen. Carlos Borger,