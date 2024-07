Liebe Leserinnen, liebe Leser, nach den vielen, vielen Erinnerungen, die Sie uns zum 100. Geburtstag des heutigen Siebenpfeiffer-Gymnasiums geschickt haben, wagen wir erneut einen Leser-Aufruf. Denn in diesem Jahr werden auch 100 Jahre Kuseler Herbstmesse gefeiert.

1924 ist – damals am zweiten Septemberwochenende – erstmals ein mit allerlei Volksbelustigung verbundener Markt in Kusel ausgerichtet worden – mit Erfolg. Das Fest etablierte sich schnell, wurde fortan jährlich gefeiert und entwickelte sich zur Institution. Mit Kriegsbeginn aber war Schluss, auch in den ersten Nachkriegsjahren war an Feiern nicht zu denken. In den Coronajahren fiel das Volksfest ebenfalls wiederholt aus. Deshalb wird nun auch nicht etwa die 100. Herbstmesse gefeiert, wie ab und an zu hören oder zu lesen ist – ohnehin wäre es 100 Jahre nach der Premiere ja die 101. Auflage. Richtig ist, dass sich die Premiere des Volksfests im kommenden September zum 100. Mal jährt.

Mit Musik geht alles besser: Diese Band, die im Festzelt spielte, hatte einen prominenten Schlagzeuger – er hieß Fritz Wunderlich. Foto: Archiv Dauerbrenner beim Messe-Umzug: der Kuseler Fanfarenzug, hier eine aufnahme aus den 1960er Jahren. Foto: Archiv Vor zehn Jahren: Zum Jubiläum 90 Jahre Messe wurde an die einstige Emrich-Brauerei erinnert, die ungezählte Hektoliter Bier fürs Fest geliefert hat. Foto: charchiv Zur Messezit steht Kusel Kopf. Foto: Archiv Manchmal geht’s auch hoch hinaus. Foto: Christian Hamm Foto 1 von 5

In der Redaktion haben wir die leise Ahnung, dass sich dieses Jubiläum wieder für einen Leser-Aufruf eignen könnte – denn so ziemlich jeder, der einen Bezug zur Kreisstadt hat, war auch schon auf der Herbstmesse. Ob als Feierbiest im Zelt oder vor den anderen Bühnen in der Stadt. Ob als Adrenalin-Junkie bei den Fahrgeschäften oder als Käufer zwischen den zahlreichen Verkaufsständen. Ob als Zuschauer beim Feuerwerk oder Genießer an einem Essensstand.

Anekdoten und Fotos gesucht

Die RHEINPFALZ sucht ihre Erinnerungen an 100 Jahre Herbstmesse. Haben Sie vielleicht Ihren Partner oder die Partnerin „uff de Mess“ kennengelernt? Längst verschollen geglaubte Bekannte wiedergetroffen? Gezielt mit der Verwandtschaft aus Übersee den Frühschoppen am Montag besucht? Vielleicht haben Sie ja im Urlaub eine Kuseline getroffen und sich über das bekannte Gesicht aus der Heimat gefreut? Sie treffen sich schon seit Jahrzehnten immer an einem bestimmten Tag mit Schulkameraden? Oder ... Nach solchen und vielen, vielen anderen Geschichten halten wir Ausschau.

Schreiben Sie uns Ihre Anekdoten und Erlebnisse rund um die Kuseler Herbstmesse per E-Mail an die Redaktion: redkus@rheinpfalz.de. Gerne mit Fotos. Eine Auswahl der Zuschriften wollen wir vor der diesjährigen Auflage des Volksfests veröffentlichen. Bitte nennen Sie in der E-Mail Ihren Namens und Ihren Wohnort. Eine Telefonnummer, falls wir Rückfragen haben, ist ebenfalls hilfreich.